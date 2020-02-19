مصر | المشدد 3 سنوات لعاطل تعدى على مواطن بالضرب في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لعاطل تعدى على مواطن بالضرب في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على مواطن بدار السلام، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد.ص"، تهمة ضرب المجني عليه "محمد.ف" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أشهر في وجهه سلاح أبيض "سنجة"، وتعدى عليه بها، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي خلفت لديه عاهة مستديمة تقدر بنسبة 30 بالمائة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.