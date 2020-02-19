مصر | حبس مسن لسرقته 70 ألف جنيه في مصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسن لسرقته 70 ألف جنيه في مصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، بحبس مسن لسرقته 70 ألف جنيه من شركة صرافة بمصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من "وائل.ن.ف"، 45 عاما، المدیر التنفیذي بشركة صرافة، يفيد بقيام "م.ع"، 61 عاما، بالمعاش، وقيامه بطلب استبدال مبلغ مالي 17 ألف ریـال سعودي للعملة المصریة، إلا أنه استغفلهما وإستطاع الهرب بـ٧٠ ألف جنيه مصري قیمة تغییر العملة، دون تسلیمها المبلغ المالي قيمة التحويل.