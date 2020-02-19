مصر | السيطرة على حريق نشب في كابل كهربائي بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق نشب في كابل كهربائي بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بكابل كهرباء في المطرية.

البداية كانت بتلقي خدمة الحماية المدنية، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق بأحد الكابلات الكهربائية بمنطقة المطرية.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان نشوب الحريق، كما تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، وبالمعاينة تبين سبب نشوب الحريق وهو ماس بأسلاك الكهرباء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.