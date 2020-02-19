مصر | رئيس مركز المديرين المصري: الحوكمة نظام متكامل للرقابة المالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مركز المديرين المصري: الحوكمة نظام متكامل للرقابة المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد مصطفي سليمان الرئيس التنفيذي لمركز المديرين المصري، أن لفظ الحوكمة بصفة عامة لا يخص الشركات وحدها بل حوكمة المؤسسات والجهات بشكل عام، فلا يوجد تعريف واحد محدد على مستوى العالم يحدد تعريف الحوكمة لتعدد مجالاتها، فهي تشمل وظائف ومجالات متعددة وكيفية وضبط تنفيذها.

وأضاف: أن هناك العديد من المفاهيم لنظام الحوكمة، منها نظام متكامل للرقابة المالية، الذي عن طريقة يتم إدارة المؤسسات والرقابة عليها، كما أن له تعريف آخر وهو مجموعة من الطرق يمكن خلالها أن يتأكد المستثمرون من تحقيق ربحية معقولة لاستثماراتهم.