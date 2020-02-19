مصر | إحاله عاطل حاز حشيش وهيروين في القاهرة لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحاله عاطل حاز حشيش وهيروين في القاهرة لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الأربعاء، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لاتهامه بترويج المواد المواد المخدرة وتعاطيها.

وتعود البداية عندما تمكنت قوة من ضباط مكافحة المخدرات، بضبط "م.م" 26 سنة، عاطل، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، 34 لفافة من مخدر الهيروين، و150 جراما من مخدر الحشيش، وتبين بالفحص والتحريات وجوده على ذمة قضايا أخرى "مخدرات".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته.