مصر | قراران من النائب العام بشأن تنظيم العمل بالنيابة العامة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قراران من النائب العام بشأن تنظيم العمل بالنيابة العامة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرارين، اليوم الأربعاء، بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، وتنظيم عمل مركز معلومات النيابة العامة، حملا رقمي 346 لسنة 2020 و349 لسنة 2020.

وكان النائب العام، أصدر مؤخرًا عددًا من القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة.

وجاء القرار الأول خاصًا بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.

كما أصدر قرارًا ثانيًا بعدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ في تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس.