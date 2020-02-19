مصر | حجز صاحب مخزن زيوت سيارات مجهولة المصدر في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز صاحب مخزن زيوت سيارات مجهولة المصدر في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المرج، اليوم الأربعاء، حجز 24 ساعة لصاحب مخزن، لحيازته زيوت سيارات مجهولة المصدر بالمرج، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

البداية عندما تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "ر.ت"، 33 سنة، مسئول عن مخزن لزيوت السيارات دون ترخيص، وضبط بالمخزن كمية كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر تصل لـ260.73 لتر، ولا يوجد أي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهه المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للزيوت بقصد بيعها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.