مصر | إحالة صاحب شركة بالساحل لمحكمة الجنح

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة الساحل، تفيد بقيام "أ.ع"، صاحب شركة، بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها بالجهات الحكومية، وترويجها على عملائه بمقابل مالي، متخذا مقهى بدائرة القسم مقرا لنشاطه الغير مشروع.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنه بأماكن تواجده، تم ضبطه بالمقهى وبحوزته حقيبة بداخلها أختام شعار جمهورية مقلده، و32 إيصالًا منسوب صدوره لمكتب تموين أوسيم، وكارنية للصحافه والأعلام، وبطاقة تمونيينه وأخرى ضريبية للمتهم، 2 إيصال استخراج رقم قومي، 17 شهادة ميلاد، و2 نموذج للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية، 2 مستخرج رسمي بيان نجاح.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بعمله الغير مشروع في تزوير المحررات الرسمية الخاصة للجهات الحكومية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت لمحاكمة بمحكمة الجنح.