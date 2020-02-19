شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقي وفدًا سويسريًا رفيع المستوى بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأربعاء، وفدًا سويسريًا رفيع المستوى يضم النائب العام السويسري السابق رئيس محكمة جنيف حاليا، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي بسويسرا، كما ضم أحد كبار مستشاري الأمن لدى الحكومة السويسرية، في ضيافة السفير: مختار عمر، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

تناول اللقاء خطورة التطرف والإرهاب وبيان حقيقية الجماعات المتاجرة بالدين والتي تتخذ منه ستارا لأغراض لا علاقة لها بالدين، وضرورة كشف طبيعة هذه الجماعات ونزع غطاء التستر بالدِّين عنها، مع التأكيد على الإيمان بحرية المعتقد وحق التنوع والاختلاف، وحرية إقامة الشعائر.

كما تناول اللقاء إعلاء مفهوم وقيم الدولة الوطنية، وما يستوجبه حق المواطنة من حقوق الولاء والانتماء للدولة، وعدم استخدام الجماعات المتطرفة المدثرة ظلمًا بغطاء الدين من قبل بعض الدول الراعية للإرهاب لخوض حروب بالوكالة من خلال تلك الجماعات، وضرورة وحتمية التمييز بين الدين الحقيقي الخالص لوجه الله (عز وجل) القائم على أساس حرية المعتقد وعدم المتاجرة بالدين، وبين تلك الجماعات الضالة والمنحرفة التي تتاجر بدين الله (عز وجل) وتشكل خطرا على التسامح الديني والأمن المجتمعي والسلام العالمي.