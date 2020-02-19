شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُحقق بـ«مقاطع مبتذلة ورقص على بنت الجيران وتدخين شيشة» في مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ الاجراءات القانونية حيال واقعة رقص طلاب بالمرحلة الابتدائية على أغنية «مهرجان بنت الجيران» بإحدي المدارس التجريبية بالزيتون، للتحقيق للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المسؤولين عن الواقعة.

كان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تداولوا مقطع فيديو تسلمه أحد أولياء الأمور من معلمة الفصل لنجله بمدرسة تجريبية بالزيتون يرقص خلاله الطلاب على مهرجان بنت الجيران بمناسبة مرور 100 يوم على بدء الدراسة.

وأضاف «حجازي» أنه تم اتخاذ نفس الإجراءات كذلك حيال واقعة تدخين الشيشة من قبل أحد المعلمين داخل إحدى مدارس منطقة السادس من أكتوبر، وكذلك واقعة رقص طلاب المرحلة الثانوية، وتشغيل مقاطع فيديو مبتذلة على السبورة الذكية بالشرقية.

وشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بكل حزم وفصل المتورطين بالواقعة من الطلاب لمدة 3 أيام ووقف مدير المدرسة عن العمل.

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وفي سياق أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة (“1«عضوية سري) الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة (مراقب – ملاحظ معاون – مقدر درجات) للعام الدراسي 2020/2019.

وقالت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم، أنها تهيب بجميع المدارس الثانوية (عام – رياضي- مكفوفين) وكذلك الإعدادية (عام – رياضي – مكفوفين – الإعدادي المهني) ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية مراعاة تحري الدقة عند تسجيل البيانات ومراجعتها وخاصة «الوظيفة الحالية ووظائف الكادر ومواد التخصص والمرحلة التعليمية وجهة العمل»، والتأكيد على تحديث بيانات العاملين وفقا لأخر وضع وظيفي لهم قبل طباعة كشوف (1) سرى، وإدراج أسماء العاملين الموجودين بالإدارة أو المدرسة حتى تاريخه وعدم إدراج العاملين الذين تم نقلهم.

وانتهى قرابة 500 ألف طالب وطالبة من تسجيل الاستمارة على موقع الوزارة مع استمرار كتابة وتحرير الاستمارة الورقية في المدارس بإشراف من مديرى المدارس ومسؤولى شؤون الطلبة.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو المقبل وتستمر حتي 15 من أغسطس.