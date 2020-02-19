شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» و«جيرجين» يفتتحان الاجتماع الأول لـ«تجهيز متحف المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أندرياس جيرجين، مدير عام الشؤون الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة تيسير أعمال استكمال بناء وتجهيز متحف المنيا تمهيدًا لافتتاحه، بحضور الدكتورة فريديريك زايفرد مديرة المتحف المصري ببرلين، والسفير ماجد مصلح المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار، وأعضاء اللجنة.

وخلال الافتتاح رحب وزير السياحة والآثار بأعضاء اللجنة، موجهًا بضرورة تحديد جدول زمني مفصل للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمتحف وجدول آخر للعرض المتحفي؛ وذلك قبل نهاية شهر فبراير لعرضهما ومناقشة كافة البنود بهما في الاجتماع الثاني للجنة.

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وخلال الاجتماع رحب الجانب الالماني بالمساهمة في إعداد الملف الخاص بإدراج منطقة تل العمارنة الأثرية على قائمة التراث العالمي باليونيسكو.

جدير بالذكر أن مصر وألمانيا كانتا قد وقعتا اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس متحف المنيا بمقدار 2 مليون يورو كمرحلة أولى والتي أقرها البرلمان الألماني (البوندستاج) من إجمالي تمويل يمكن ان يصل إلى 10 مليون يورو.

وحرص الجانب الألماني على تمويل هذا المشروع الذي يتسق مع أولويات الحكومة المصرية ويعتبر نموذجًا جديدًا للدعم الحكومي الالماني للمشروعات الثقافية المصرية في إطار المساهمة في تنمية محافظات الصعيد.