شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن كفرالشيخ» تنظم قافلة «تحيا مصر» لتقديم الخدمات الطبية لأهالي «شباس الشهداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، قافلة «تحيا مصر» لتقديم الخدمات الطبية والأمنية بقرية شباس الشهداء بمركز دسوق لتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك ضمن مبادرة «كلنا واحد»، والتي تنظمها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ.

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وتم خلال القافلة، توقيع الكشف الطبي المجاني على المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، فضلاً عن تقديم الخدمات الأمنية، والمرور، والأحوال المدنية واستخراج رخص قيادة لعدد من أهالي القرية مجاناً وتجديد رخص القيادات بكافة أنواعها، وفحص فني لجميع السيارات، وكذلك استخراج شهادات الميلاد والوفاة، وبطاقات الرقم القومي المنتهية بدون غرامات، وقد توافد المواطنون بكثافة على المبادرة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها القافلة للتخفيف عن أهالي القرية.

وتأتي المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية وجهاز الشرطة على تقديم الدعم للمواطنين والحد من وقتهم وجهدهم، إلى جانب توفير الخدمات الطبية وتوقيع الكشف المجاني الطبي عليهم، ضمن المشاركة المجتمعية التي تعمل دائماً على ترسيخها الوزارة تجاه المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

بحضور اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء أيمن لقيه، نائب مدير الأمن حكمدار المديرية، والعميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، والمقدم أشرف نبيه، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن كفرالشيخ، والمقدم أبوالفتوح ذكي، وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، والرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، والنقيب مريهان زرد، مدير إدارة الإعلام بمديرية أمن كفرالشيخ، والنقيب خيري عتمان، رئيس نقطة شباس الشهداء، وعدد من القيادات الأمنية بمحافظه كفر الشيخ.