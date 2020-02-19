شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة خاصة من قوات الأمن تقتاد مدير عام أوريدو لمطار هواري بومدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقوم فرقة خاصة تابعة لمصالح أمن الجزائر باقتياد مدير عام أوريدو إلى مطار هواري بومدين للقيام بإجراءات الترحيل بعد أن أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهامه.

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