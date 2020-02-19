شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: ضخ استثمارات بـ25 مليون جنيه لتحسين شبكات التوزيع بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يبذل جهودا ضخمة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وتقليل معدلات الأعطال، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

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وأشار المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء نطاق محافظة الفيوم، والتى يبلغ عدد المشتركين بها حوالى 706475 مشتركا، إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إلى أن الشركة نجحت في تحقيق عدد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث تنفذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين فتم الانتهاء من تنفيذ قسمة مغذى حلفا بمدينة إطسا غرب بتكلفة استثمارية بلغت 5.342 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من إنشاء مغذى لتخفيف الأحمال عن مغذى السعودى بمركز طامية بتكلفة استثمارية بلغت 3.91 مليون جنيه، وإنشاء دائرتين بلوحة توزيع دمو بمركز الفيوم بتكلفة استثمارية بلغت 4.35 مليون جنيه، وإحلال تفريعة نفاليقه على مغذى عبود بمدينة سنورس بإجمالى تكلفة بلغت 6.79 مليون جنيه، وإحلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة الفيوم بتكلفة استثمارية بلغت 629.430 جنيه، حيث تم إحلال 19.1كم موصلات جهد منخفض، و120 عامود جهد منخفض.

وأضاف «شمعة» أنه تم أيضا الانتهاء من إحلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة اطسا بتكلفة استثمارية بلغت 2.792 مليون جنيه، حيث تم إحلال 206 كم موصلات جهد منخفض و50 عامود جهد منخفض وإحلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة سنورس بتكلفة استثمارية بلغت 2.42 مليون جنيه، حيث تم إحلال 169.7 كم موصلات جهد منخفض و90 عامود جهد منخفض ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف أحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى محاضر الضبطية القضائية تم تحرير 1006 محاضر بإجمالى مبلغ 2 مليون و679 ألف خلال شهر يناير، وحول العدادات مسبقة الدفع فقد تم تركيب 21295 عدادا خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020، وتطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة والتى يصل عددها إلى (8) مراكز خدمة عملاء، وتم تركيب عدد (2) شاشة عرض (50) بوصة بمركزى طامية ومدينة الفيوم غرب لعرض الإجراءات والمستندات المطلوبة للخدمات المقدمة، وتم تنفيذ 13 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية للمرحلة الثالثة للعام المالى 2019/2020 بالمحافظة بإجمالى تكلفة 3 ملايين جنيه.