شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 105 من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة ومصابي الحرب ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، والذى نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في إطار احتفالات القوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد، بالتنسيق مع المحافظة، وفي حضور اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعقيد وليد الشحات المستشار العسكري، للمحافظة، والعقيد أمجد محمد بهى الدين رئيس مكتب جمعية المحاربين لمحافظتي الفيوم وبني سويف.



وفي كلمته توجه محافظ بني سويف، بالشكر والتقدير لرجال قواتنا المسلحة والشرطة، قائلا: «يمثلون الحصن الحصين للوطن، فهم من وهبوا أنفسهم للدفاع عن كرامة ومقدرات وأمن واستقرار مصر، ويخوضون الآن معركة قوية ضد الإرهاب الغاشم، موجها تحية إعزاز وتقدير لاسر الشهداء الواجب بصفة عامة،.ولأمهات الشهداء بصفة خاصة اللائى نجحن في تربية جيل محب لوطنه يفتديه بروحه ودمه».

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وأكد المحافظ على أن أهالى وأسر شهداء لهم كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم وذووهم من تضحيات من أجل رفعة الوطن، معربا عن اعتزازه بالمشاركة في تكريم أسر أولئك الأبطال في كل المناسبات الوطنية تقديرا وتخليدا لذكراهم بعد أن قدموا المثل والقدوة في الانتماء والاعتزاز والدفاع عن تراب الوطن.

كما أكد المحافظ على أن المحافظة بكافة أجهزتها في خدمة أسر شهداء الواجب من أبنائنا أبطال القوات المسلحة والشرطة، قائلا «مهما فعلنا لن نوفي حق الشهداء حقهم، وأننا إذ نحيي اليوم ذكرى الشهداء، ينبغي علينا أن نستلهم من تضحياتهم روح الانتماء والولاء والعزيمة، وأن نسخر كل الهمم والطاقات، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه، نقل اللواء أركان حرب باسم عزت، مدير الجمعية، تحيات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان، إلى أسر الشهداء والمصابين، موضحًا أن الاحتفال بأسر الشهداء ومصابي الحرب يمثل تكريمًا للمبادئ السامية، والقيم النبيلة التي تأسست عليها العسكرية المصرية، وأن هذا الاحتفال يمثل قيمة كبيرة لحياة شعبنا الكريم، تعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل.

وفي ختام الحفل كرم المحافظ ومدير الجمعية ومدير الأمن 105 من أسر الشهداء والمصابين، بواقع 80 أسرة شهيد و20 مصابي عميات حربية من أبناء القوات المسلحة، و5 من أسر شهداء الشرطة، حيث سلمهم المحافظ بعض الهدايا المادية والعينية، وتم تبادل الدروع، حيث تم إهداء درع جمعية المحاربين للمحافظ ومدير الأمن، كما أهدى المحافظ درع المحافظة لمدير جمعية المحاربين.

تكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة ومصابي الحرب في احتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ببني سويف

تكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة ومصابي الحرب في احتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ببني سويف