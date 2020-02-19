شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دار الإفتاء إن سماع أغانى المهرجانات بما تحويه من فحش وكلام بذيء ودعوة إلى الرذائل حرام شرعًا، وينبغى على الجهات المسئولة منع إصدار هذه الأغانى ومنع نشرها.

جاء ذلك ردا على سؤال الخليج 365 ،والذى جاء كالآتى :ابتلينا مؤخرا بانتشار ما يسمى اغانى المهرجانات وما يصاحبها من رقص للشباب عليها وتأدية حركات غريبة، بالإضافة إلى أن تلك المهرجانات تحتوى على الكثير من الكلمات البذيئة ..السؤال.. أولا.. ما حكم سماع الأغانى.. ثانيا ما حكم سماع تلك المهرجانات وماتحتويه ..ثالثا كيف ننصح شبابنا بالابتعاد عن سماع تلك المهرجانات ..رابعا ما حكم من يؤدى تلك المهرجانات ويؤثر بها على الشباب.