شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أذربيجان: الانتخابات البرلمانية نزيهة وشفافة بشهادة المراقبين الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سفارة أذربيجان في القاهرة إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البلاد نزيهة وشفافة بشهادة المراقبين الدوليين، مشيرة إلى إشادة 800 مراقب دولى للانتخابات البرلمانية في البلاد، بالإضافة إلى تقارير المراقبين المصريين والعرب الذين كتبوا عشرات التقارير عن نزاهة وشفافية الانتخابات.

وأوضحت السفارة في بيان ردا على وكالة رويترز أن كثير من مراقبي أوربا واليابان وكوريا وباكستان والهند ومراقبين من دول أمريكا اللاتينية شهدوا بحرية وديمقراطية الانتخابات وعدم تدخل الدولة فيها وإتاحة الفرصة لأحزاب المعارضة كلها من أجل شرح برامجها وعقد الاجتماعات لمرشحيها ووجود مندوبين لهم داخل اللجان وأثناء فرز الأصوات وفي كل مراحل العملية الانتخابية التي شهد لها الجميع بالحيادية والشفافية.

ودعت السفارة إلى تعامل الوكالة والمنظمات بمهنية ماجري في يوم الانتخابات التى اعتبرها الأذربيجانيون استفتاء على الإصلاحات الكبيرة التى يقوم بها الرئيس الهام علييف وليس نقلا عن وكالات ومنظمات مغرضة تعيش فى خيال الماضى وأسره، ولا تتذكر أن أذربيجان الحديثة والمستقلة وذات الثقل الإقليمى فى القوقاز قد أصبحت فى مصاف الدول الديمقراطية بشهادة 800 مراقب دولى من جميع أنحاء العالم.

واستشهدت السفارة بتقارير المراقبين والصحفيين من دول الخليج العربي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول الكومنولث السابق للاتحاد السوفيتي وعددهم 15 دولة بمن فيهم المراقبين الروس والذين شهدوا بنزاهة تلك الانتخابات، لافتة إلى أن كل الأحزاب حصلت على فرص متساوية وتواجد مندوبوها داخل لجان الاقتراع، وأكد على ذلك حكمت حاجييف مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسة الخارجية وآلاف المراقبين المحليين والدوليين.