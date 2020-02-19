وزارة الطيران تنظم يوماً ترفيهياً للثقافة الجوية بمستشفى 57357

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت وزارة الطيران المدني، ممثلة فى الإدارة العامة للثقافة الجوية يوماً ترفيهياً للثقافة الجوية بمستشفى 57357 لتعريفهم بأنشطة ومجالات الثقافة الجوية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية التى توليها وزارة الطيران المدني نحو الاهتمام بالعديد من مؤسسات المجتمع بحرصها الدائم علي نشر ثقافة الطيران المدني، وتحت رعاية وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار.
تم تنظيم ورش عمل للأطفال لتصنيع نماذج للطائرات وكذا تعريفهم بأساسيات الطيران المدنى، وتقديم بعض العروض الجوية لنماذج من الطائرات اللاسلكية، فضلاً عن عرض للباروموتر الطائر مما أدخل روح البهجة والمرح والسعادة فى نفوس الاطفال.
وحرصت الإدارة العامة للثقافة الجوية علي التقاط الصور التذكارية مع الاطفال واسرهم كما تم توزيع عدد من الإصدارات عن أنشطة الثقافة الجوية ، بالإضافة إلى تقديم عدد من الهدايا التذكارية للأطفال من نماذج الطائرات والألعاب مما كان له مردود إيجابي عليهم.
وكانت وزارة الطيران قد أعلنت فى بيان لها أمس الثلاثاء، عن تشغيل أول خط لشركة مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر الخميس 20 فبراير الجارى ، وذلك لأول مرة منذ توقف دام سنوات ، وفي إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين.
و تهدي وزارة السياحة و الآثار ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020، والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصرى.
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