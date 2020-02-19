شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 11 ألف رحلة أَقلت 216 ألف سائح..«سياحة الأقصر» تطالب بمطار جديد للبالون الطائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب العاملون بالقطاع السباحى، وغرفة شركات السياحة والسفر بالاقصر، بتفعيل قرار سلطات محافظة الأقصر، بتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مطار جديد لإقلاع البالون الطائر غرب المدينة، وذلك لاستيعاب ما تشهده سياحة البالون من نمو وتطور، خاصة بعد انضمام 4 شركات جديدة للعمل في الأقصر، ليرتفع عدد شركات البالون من عشرة إلى أربعة عشر شركة، حيث بلغ إجمالي الرحلات 11 ألف رحلة في السنة.

وقال ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر، إن سياحة البالون الطائر التي تتفرد بها الأقصر شهدت اقبالا كبيرا من قبل السياح، وساعد الدعم الحكومي لهذا القطاع في اقبال المستثمرين على الاستثمار به مما أدى لأقامة 4 شركات بالون جديدة ستنضم للعمل بقطاع سياحة البالون في الأقصر، وهي السياحة التي تتفرد بها الأقصر بين مختلف مقاصد مصر السياحية.

وأشاد «عجمي» بما تقدمه الحكومة من دعم للقطاع السياحي، كما أشاد باللقاء الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحي في الأقصر مؤخرا، مؤكدا على جدية الحوار الذي جرى بين الوزير والمستثمرين، ومتوقعا نجاح مصر في تحقيق الكثير من النمو في أعداد السياحة الوافدة وفي حجم الإستثمارات السياحية.

ووجه رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر الشكر لوزير الطيران المدني، ورئيس شركة المطارات المصرية وسلطة الطيران المدني بمصر، على ما يجرى من أعمال تدريب ودعم دائم لسياحة البالون في الأقصر، وطالب بالعمل سريعا على تنفيذ قرار محافظ الأقصر بشأن تخصيص الأرض اللازمة لإقامة مطار لإقلاع البالون غرب الأقصر.

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وكشف أسامة عبدالغني، أحد العاملين بالقطاع السياحي، عن عدم توفر الخدمات اللازمة بنقطة الإقلاع الحالية لرحلات البالون، بجانب ضيق مساحته التي أصبحت غير مناسبة بعد النمو الكبير الذي شهده هذا النمط السياحي المتفرد بمدينة الأقصر، وارتفاع عدد الرحلات يوميا بعد زيادة التدفقات السياحية الوافدة .

وأوضح أن مدينة الأقصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا، في معدل رحلات البالون وعدد السياح الذين يستقلون البالون في رحلة يومية فوق معابد الفراعنة ونهر النيل الخالد والزراعات وأشجار النخيل والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر، التي تعد الأقل عالميا في معدلات حوادث البالون الطائر في العالم.

وتشهد مدينة الأقصر تسيير قرابة 11 ألف رحلة بالون في سمائها سنويا تقل على متنها قرابة 216 ألف سائح طوال أيام العام.

يذكر أن الأقصر تتفرد بين كل المقاصد السياحية المصرية بوجود رحلات البالون الطائر في سمائها، وأنه بات بمقدور شركات البالون أن تقوم بمزيد من الرحلات اليومية، بعد السماح بطيران البالون في أوقات مختلفة من النهار، وذلك بعد أن كانت رحلاته قاصرة على ساعات الصباح الأولى فقط.

وتعد مصر من الدول الرائدة في مجال البالون الطائر، حيث أنها تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لما تتمتع به من طقس مستقر، ومناظر طبيعية مبهرة، مثل المعابد الفرعونية، ونهر النيل الخالد الذي يعانق الجبال والزراعات والآثار المصرية القديمة.