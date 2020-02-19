شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 2535 مشروع ضمن «مشروعك» بالأقصر بتكلفة 250 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف موافي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، اجتماعاً بحضور رؤساء المدن وممثلى بعض البنوك بالأقصر، لبحث أخر المستجدات بمبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك».

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر على حرص الدولة المصرية على النهوض بالمواطن والعمل لصالحة لتوفير فرص عمل وتحقيق حياة كريمة وعمل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، كما أصدر توجيهاتة لرؤساء المدن بالأهتمام بمقرات مشروعك في مراكز ومدن المحافظة وتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين لزيادة الأستثمارات وسرعة أنهاء طلباتهم وتوصيلهم بالبنوك المشاركة في منظومة مشروعك .

ومن جانبها، قالت مرفت سيد مدير مشروعك بالمحافظة أن إجمالى المشروعات التي تم تنفيذها حتى 30 ديسمبر 2019 بلغت 2535 طلب منفذ بقيمة 250340324 جنية مصرى، كما تم توفير 8609 فرصة عمل لمشروعات تجارية وزراعية وصناعية وخدمية، مؤكدة على أن ذلك يأتى في أطار اهتمام رئيس الجمهورية بالشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.