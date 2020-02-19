شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون على مقعد نقيب المحامين يواصلون حملاتهم الانتخابية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المرشحون في انتخابات المحامين، جولاتهم الانتخابية بالمحافظات، حيث زار رجائي عطية، وأعضاء قائمة الإصلاح النقابي، محافظتي الشرقية والسويس، فيما أجرى سامح عاشور، النقيب المنتهية ولايته، لقاءات مع المحامين بمحافظات المنيا، وبورسعيد، والإسكندرية، والغربية.

ويزور «عاشور»، محافظة السويس، الخميس، حيث يلتقي المحامين بنادي النقابة، ويعقد لقاء مفتوحا مع محامي الإسماعيلية، مساءا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بقصر الثقافة بالمحافظة، ويلتقي محامي أسيوط، السبت المقبل، بقاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط، ويزور سوهاج، الأحد المقبل، بنادي المحامين بالمحافظة، وحددت حملة «عاشور»، يوم الاثنين، للقاء محامين البدرشين بالجيزة، بنادي النيل في الجزيرة.

فيما نظمت قائمة الإصلاح النقابي، زيارة إلى محكمة السويس الابتدائية، بحضور رجائي عطية، المرشح على منصب النقيب، ومرشحي الجبهة لعضوية المجلس، وسط ترحيب كبير من محامين ومحاميات محافظة السويس، الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة رجائي عطية للمحاكم.

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وعرض «عطية» والقائمة برنامجهم الانتخابي وسط تفاعل كبير من محامين السويس، حيث استعرضوا بنود البرنامج فيما يخص دعم المحامين وأيضا دعم المهنة، وحضر الجولة عدد من مرشحي القائمة، ومن المقرر حسب برنامج الجبهة أن يزور «عطية»، الإسماعيلية قريبا.

ويتضمن البرنامج الانتخابي لـ«عطية» إعادة صياغة وهيكلة وميكنة التنظيم المالي والاداري لنقابة المحامين، ومراجعة ورقابة أموال نقابة المحامين لاسترداد ما ضاع منها، ومراجعة مشروعاتها تحت الإنشاء والجدوى منها واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب في المشاركة والإدارة والرقابة على هذه الأموال، وإعادة سلطة النقابات الفرعية وفق القانون، وإعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية ليتلقى المحامين الخدمات بكرامة، وإقامة علاقات متوازنة مع السلطات التي يتعامل معها المحامي، والعمل على إعادة دور نقابة المحامين في تنمية القانون في مصر بالمشاركة بالرأي في التشريعات التي تمس العدالة، والسعي لتنمية شباب المهنة المادية، والثقافية، والقانونية، والمهنية.

كما يشتمل البرنامج على تحقيق استقلال الإدارات القانونية ماليا، وفنيا، وإعادة النظر في كل القوانين واللوائح المتعلقة بعملهم، وتفعيل مشاركة المرأة في العمل النقابي لحين ضمان تمثيل عادل لها في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية من خلال تعديل تشريعي، وتفعيل دور اتحاد المحامين العرب لصالح المحاماة والقانون والقضايا الوطنية العربية المشتركة، والعمل على إعادة الصورة الذهنية للمحامي في عيون المجتمع ليعود لها قيمتها ونقائها، ووضع آلية عادلة لتنقية جداول المحامين لا يطالها تزوير بما يراعي القانون وأحكام القضاء وقدسيتها ووجوب احترامها.

ويعتمد «عاشور» في الانتخابات على الإنجازات التي حققها خلال فترة توليه منصب النقيب، وعلى رأسها تنقية الجداول من غير المشتغلين، وحملة الدبلوم، ورفع مكافأة المحامي بعد التقاعد، ورفع حد الرعاية الصحية، وزيادة المعاش ليكون من 1000 إلى 3000 جنيه، وزيادة الفائض المالي للنقابة في البنوك وتجاوزه 650 مليون جنيه، بالإضافة إلى مواقفه مع المحامين ووقوفه معهم في مشكلات المحاكم والأقسام، والإنشاءات الجديدة للنقابة مثل المقر الجديد، وأكاديمية المحاماة، والنوادي الاجتماعية والرياضية للمحامين.