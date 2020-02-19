شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار إطار سيارة محافظ البحيرة فجأة.. ومصدر يوضح حقيقة إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر مسؤول في محافظة البحيرة ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بإصابة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في حادث سير، صباح الأربعاء، بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعى السريع، خلال عودته من القاهرة في نطاق دائرة مركز الزيات بمحافظة الغربية.

وأوضح المصدر أن «إطار السيارة التابعة للمحافظة التي كان يستقلها المحافظ، انفجر فجأة أثناء سيرها، وتمت السيطرة على السيارة، ووقفها على جانب الطريق، وتم استبدال السيارة بأخرى»، مؤكدًا عدم إصابة المحافظ، وتوجهه عقب ذلك إلى ديوان عام المحافظة لممارسة عمله.