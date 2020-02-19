شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 15 مليون جنية.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق الحسانين بمنشأة القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة اعمال رصف وازدواج طريق الحسانين ذات الكوم بمركز ومدينة منشاة القناطر، وذلك لمتابعة أعمال تحويل المرافق ونسب الانتهاء منها لاستكمال رصف الطريق.

وأكد المحافظ على أهمية الطريق بعد الانتهاء من رصفة وازدواجة كمحور مروري حيوي، يربط بين قرى برقاش والحسانين ونكلا ويساهم في سهولة تنقل أهالي هذه القرى، لافتا إلى أن الطريق يبلغ طولة 2 كيلو متر، وتصل التكلفة الإجمالية لرصفه إلى 15 مليون جنية، ويعد مطلب جماهيري للمواطنين، نظراً لضيق الطريق ووقوع العديد من الحوادث علية.

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وأشار إلى ان المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمه طفره هائلة وملموسة فيما يخص رصف الطرق في عدد كبير من قطاعات، وذلك في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة، ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالحفاظ على الطرق، التي تم رصفها والمتابعة الدائمة لها، وعدم اقتراف الأخطاء التي من شأنها الإضرار بطبقات الأسفلت مثل رش المياه ورفع القمامة والمخلفات بالمعدات الثقيله، التي تؤدي إلى تلف طبقات الأسفلت وإهدار الأموال، التي تم انفاقها على رصف هذه الطرق مما يعد إهدارا للمال العام وهو ما لن يسمح به.

ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر بمواجهة التعديات على الاراضى الزراعية وأعمال البناء المخالفة والتصدي لها بكل قوة وحزم، بالإضافة إلى رفع الرتش والتعديات من على جانبي الترع ورفع كفاءة وتجميل مداخل قرى منشأة القناطر .