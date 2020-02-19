شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عامر يُقدم «حل لطيف» لأغاني المهرجانات: «نفذته مع عيالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترح الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، على قناة إم بي سي مصر، ما وصفه بأنه «حل لطيف» للتعامل مع «هيستيريا المجتمع من أغاني المهرجانات».

وقال «عامر» في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: أقولكم حل لطيف أبويا عمله معايا وعملته مع عيالي ونفع، لما بطلت أستمتع بأى حاجة إلا مدرسة المشاغبين (كانت مصيبة أيامنا)، أبويا سمعني فيروز وفرجني على نادي السينما، وبقى عندي الاتنين.

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وتابع: «ولما ولادي سمعوا مهرجانات، سمعتهم برضه فيروز وعبدالحليم. نفعت برضه».

وتساءل «عامر»: «من الكورونا وحتى المهرجانات.. ليه بقينا مجتمع هيستيري كده؟ شوية ثقة في النفس والهدوء يا جدعان».

واختتم «عامر» تغريدته: واللطيف اللطيف.. إن السيد إيلون ماسك هو سبب الدوشة دي كلها.