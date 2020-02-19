شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 38.6٪ انخفاضًا في صادرات القطن خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء عن تراجع إجمالي صادرات القطن إلى 114.3 ألف قنطار مـتري خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019 )، مقابل 186.1 ألف قنطار مترى لنفس الفـترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض 38.6٪ نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.

وأوضح الجهاز أن إجمالى كميـة المستهلك مـــن الأقطان المحليـة بلغ 29.3 ألـف قنطار مترى خــلال الـفـتـرة (سبتمبر/ نوفمبر 2019 )، مقـابل 25.7 ألـف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسـم السابق، بنسبة زيادة 14.1٪ وذلك لزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن كميـة الأقطان التي تم حلجـها بلغت 388.5 ألف قنطـار مترى خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019)، مقابل 537.2 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض 32.3٪ نتيجة لانحفاض المحلوج من القطن.