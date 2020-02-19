شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 46% انخفاضا بأعداد وفيات حوادث الطرق بين عامي 2010 و2017 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأربعاء، في فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق والذي يقام بدولة السويد في الفترة من 19-20 فبراير الحالي.

شهد فعاليات الجلسة الافتتاحية ملك السويد كارل جوستاف وحضور مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لسلامة الطرق ومفوض الاتحاد الأوروبي للنقل ووزير البنية التحتية السويد، وبمشاركة وزراء 80 دولة ضمن وفود 140 دولة مشاركة في المؤتمر.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لملك السويد كارل جوستاف أعقبها كلمة لوزير البنية التحتية السويدي لإعلان استكهولم للسلامة على الطرق.

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وصرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بأنه سيشارك في كل جلسات المؤتمر نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لمجال السلامة على الطرق، لافتا إلى أنه سيتعرض خلال فعاليات المؤتمر كل جهود مصر في هذا المجال سواء في مجال إدارة شؤون السلامة على الطرق أو مجال تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق أو في مجال المركبات الأكثر أماناً أو في مجال تعزيز سلامة مستخدمي الطرق والتي كان من نتائجها رفع ترتيب مصر بين الدول في مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28عام 2019.

وأوضح أنه عند مقارنة أعداد حوادث الطرق بين عامى 2010، 2017 فقد انخفض أعداد الحوادث وإعداد المصابين إثر هذه الحوادث إلى أكثر من النصف تقريباً كما أن أعداد الوفيات انخفض إلى 46% ومازالت جهود الدولة المصرية مستمرة لتقليل أعداد الحوادث والحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق، مشيراً إلى أن الجلسات المختلفة في للمؤتمر تشمل الجلسة الخاصة بتسخير نجاحات عقد العمل من أجل السلامة على الطرق والتي سيتم فيها عرض وتبادل النجاحات والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 وتحديد العوامل التي ساهمت في تلك النجاحات وخاصاً التي يمكن تكرارها في جميع الدول ووضع الإجراءات الرئيسية لتسريع العمل بشأن الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها لإنقاذ الأرواح وتحديد الأولويات الرئيسية للعقد القادم.

وكذلك الجلسة الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الرؤية الصفرية (vision zero) للحد من الوفيات والإصابات على الطرق والتي ستتناول عدد من الموضوعات الهامة مثل تحديد الطرق التي ستساعد على تحقيق الرؤية الصفرية في تحقيق السلامة على الطرق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك استعراض توصيات فريق الخبراء الأكاديمي وتوضيح الأدوار والمسئوليات الجديدة للجهات الفاعلة اللازمة لقيادة هذه الجهود ولا سيما للقطاع الخاص وتحديد الأولويات الرئيسية لعقد القادم، بالإضافة إلى الجلسة الخاصة ببناء قيادة فعالة للسلامة على الطرق والتي تهدف إلى تحديد العناصر الرئيسية للقيادة الفعالة في السلامة على الطرق وتبادل تجارب السلامة على الطرق للقادة في بعض المؤسسات الخاصة والدول والمجتمعات.

كما سيشارك الوزير في المائدة المستديرة حول أمن وسلامة الطرق بتنظيم من الاتحاد الإفريقي، كما سيعقد الفريق مهندس وزير النقل عدد من اللقاءات الهامة مع كل من توماس ايني وزير البنية التحتية السويدي، جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق.