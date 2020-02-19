شكرا لقرائتكم خبر عن «الأفريقية للسياحة والتسويق الرقمي» تتجه للتعاون والشراكة مع القطاعات المناظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية «أفروأكت»، في اجتماعه بمقر المنظمة بالقاهرة، موقف خطته التنفيذية في 2020 وما وصلت اليها، بحضور الامين العام للمنظمة الدكتور حسام درويش.

ناقش الاجتماع موقف الاشتراك مع بعض الجهات، والمنظمات الإفريقية الهامة والعاملة في مجال السياحة، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون، مع كازاخستان بشأن المنح الدراسية، وبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بروتوكول تعاون مع جمهورية تشاد ،و الإعداد لإطلاق قافلة طبية في الدول الافريقية، وأعمال اللجان المشكلة بالمنظمة .

وقال الدكتور حسام درويش، إنه جارى التعاقد مع المنظمات، والجهات المتخصصة في السياحة الافريقية، لنكون شريكا هاما للترويج للقطاع السياحي الافريقي، بالاضافة إلى التوسع نحو عقد بورصة لـ السياحة الافريقية ،على غرار نظائرها ITP المانيا وWTM انجلترا.

وأوضح، أنه تم الاتفاق على 20 منحة دراسية، مقدمة من كازاخستان ،سيتم تخصيصها للطلاب الافارقة المتفوقين، من ذوى الأسر الفقيرة وغير القادرين، ويشكل لجنة لفرز وتلقى الطلبات مارس القادم ،ستشمل تخصصات «الهندسة، تكنولوجيا وعلوم الفضاء، الطب النووي، الزراعة».

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وكشفت الدكتورة عزه بلال، عضو مجلس إدارة المنظمة، عن موقف بروتوكول التعاون بين المنظمة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ،حول تدريب أصحاب الحرف والمهن ،مؤكدة ارسال البروتوكول إلى مجلس الدولة، لمراجعتها قانونيا.

كما أضافت: «تستهدف «أفروأكت» إضافة 12 مهنة حرفية، مرتبطة في الأساس بالقضاء على الفقر، والتي لم تدخل سابقا إطار التدريب، لافتة أننا نعمل حاليا على توفير المادة العلمية ،المطبقة في ألمانيا مشيرة إلى جارى التواصل، مع الغرف الحرفية الالمانية ،لتطبيق مناهجها في مصر يعقبه حصول المتدربين على شهادات معتمدة».

وأكد الدكتور رمضان قرنى، المستشار العلمى للمنظمة، أن اللجنة الخاصة بمركز أفروأكت للبحوث ،عقدت عدة اجتماعات مع خبراء ،من داخل وخارج مصر ،لاتخاذ خطوات جادة نحو الانطلاق قائلا: لا يوجد في مصر مركز أبحاث خاص بالشأن الأفريقي بالشكل الكامل .

ونوه الدكتور رمضان ،عن رؤيته التي ترتكز على 7 معايير أساسية، أبرزها تحقيق المصالح الاستراتيجية في مصر ،ورصد وتحليل تطور العلاقات المصرية في أفريقيا، معلنا أنه جارى التفاوض مع أحد رجال الأعمال لتمويل المركز .

فيما عرض «يوسف»، الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية، ترتيبات عقد ملتقى ريادة الأعمال ودعم الابتكار لشباب أفريقيا ،والذي يتضمن مناقشة أحدث الاتجاهات العالمية والإقليمية، في ريادة الأعمال وآليات توجيه ريادة الأعمال، لعلاج المشكلات المجتمعية والقضاء على البطالة والفقر، بالإضافة لكونها إحدى آليات تمكين الشباب الأفريقي، كما يتضمن الملتقى ورشا للعمل للتحليل العلمي لآليات نجاح استراتيجيات ريادة الأعمال في أفريقيا، وضرورة الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، لدعم رواد الأعمال والابتكار في أفريقيا.

وذكر أنه سوف تتم دعوة خبراء عالميين وإقليميين، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، بالإضافة إلى إطلاق جائزة سنوية لريادة الأعمال ،على مستوى القارة الأفريقية .