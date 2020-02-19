شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: انتهاء «الحجر الصحي» للطلاب العائدين من الصين خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية في اجتماعه، الأربعاء، الإجراءات اللازمة بشأن الطلاب المصريين الموفدين من الجامعة للدراسة في الصين خلال هذه الفترة دون الانتهاء من الدراسة أو الحصول على الدرجة العلمية، نظرا للأوضاع القائمة بدولة الصين، وانتشار فيروس «كورونا» لحين البت في عودتهم لمقر دراستهم بعد انتهاء الأزمة.

جاء قرار عودة الطلاب في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بعودة المصريين الراغبين في العودة من دولة الصين.

من جانبه، أكد الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الاسكندرية للدراسات العليا والبحوث، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم التواصل مع الطلاب العائدين من الصين للاطمئنان على صحتهم بعد الانتهاء من فترة الحجر الصحي لهم بمدينة مرسى مطروح، والذين تنتهي مدة إقامتهم خلال يومين.