شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة البردويل تعلن عن مكافأة ألف جنيه لضبط القوارب خلال فترة المنع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لبحيرة البردويل في شمال سيناء عن مكافأة مالية قدرها ألف جنيه، لأي دورية تقوم بضبط المراكب الصغيرة «السليقة» التي تقوم بالصيد في المسطح المائي للبحيرة خلال فترة المنع.

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وأكد اللواء أمجد الراعية، مدير عام البُحيرة، أن المكأفاة بغرض الحفاظ على البحيرة والحفاظ على زريعة الأسماك وتكاثرها، ومنع الصيد الجائر للزريعة خلال فترة المنع، مشيرًا إلى ضبط عدد من القوارب وكمية من ادوات وشباك الصيد خلال الفترة الماضية.

ولفت "الراعية" إلى أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل يبلغ 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي، هي مرسى أغزيوان وبه 700 مركبًا، مرسى التلول وبه 375 مركبا، ومرسى النصر وبه 178 مركبا، موضحا أنه يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين، وأن عدد الصيادين يبلغ نحو 3000 صيادًا ونحو 1000 من العاملين في الخدمات المعاونة لهم.

يذكر أن إدارة بحيرة البردويل قررت إغلاق البحيرة بشمال سيناء في 26 ديسمبر الماضي، ومنع الصيد في المسطح المائي للبحيرة لمدة 4 أشهر، حتي تتاح فرصة توالد وتكاثر الأسماك ونمو حجم الزريعة والأسماك الصغيرة علاوة على استكمال أعمال التطوير التي تجري بها، حيث سيتم افتتاح موسم الصيد الجديد في نهاية شهر أبريل المقبل.