شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين يلتقي مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سفير مملكة البحرين لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، هشام بن محمد الجودر، الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، السفير علاء رشدي مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

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وناقش الجانبان المستجدات والتطورات على الساحة العربية وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها الجامعة، وأهمية وجود توافق عربي بشأن القرارات التي تتخذها الجامعة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما تناول اللقاء مناقشة التحضيرات الخاصة بشأن القمة العربية المقرر انعقادها الشهر المقبل.

وأكد «الجودر»، أهمية وجود تنسيق مشترك بين مصر والبحرين في ضوء توافق الرؤى بشأن القضايا التي تواجه الأمة العربية، مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز وتطوير آليات العمل العربي المشترك، ودعم القضايا المصيرية التي تواجه الأمة العربية.

من جانبه، أكد مندوب مصر الدائم في جامعة الدول العربية، على عمق العلاقات بين مصر والبحرين، مستعرضًا سبل تعزيز أوجه التعاون بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين إزاء عدد من القضايا العربية والإقليمية.