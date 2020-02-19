شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية عن «كورونا» بـ«ألسن الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية الألسن بجامعة الأقصر، الأربعاء، ندوة تثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية أ.د بدوي شحات بدوي، رئيس الجامعة، وأ.د ربيع سلامة عميد كلية الألسن، بحضور أ.د محمد شحات وكيل كلية الطب بالجامعة، وأ.د ليلة يوسف وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د محمود النوبي وكيل كلية الألسن لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال أ.د محمد شحات إن «الهدف الرئيسي من قيام الجامعة بعقد هذه الندوة وهو طمأنة الطلاب فالوضع في مصر تحت السيطرة، وهذا من خلال الإجراءات والتدابير اللازمة التي تتخذها الدولة بمختلف أجهزتها من أجل منع دخول الفيروس إلى البلاد»، مشيرًا إلى أنه لم يتم اكتشاف أي حالة مريضة بالفيروس في مصر.

وقدم وكيل كلية الطب شرحا للحضور عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، مشددًا على اتباع التعليمات العامة وعدم الاستهانة بتطبيقها في حياتنا اليومية، كما أوضح أعراض الإصابة بالفيروس، مؤكدًا ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في حالة الشك في وجود أي أعراض للفيروس.