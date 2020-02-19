رئيس الوزراء: نقوم بعمليات جراحية لتنظيف اقتصاد مصر من تشوهات 40 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة استطاعت حل جزء كبير من التشابكات المالية، حيث تم توقيع إتفاقية تعاون بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الاعمال العام، وهى خطوة هامة تحسب للحكومة بجانب ملف تسوية المعاشات. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تقوم بعمل عمليات جراحية لتنظيف الاقتصاد المصرى من تشوهات كانت متواجدة من 40 عاما وتشابكات كانت تصل لـ500 مليار جنيه. Advertisements وقال أن هناك إصرارا على اقتحام هذا الملف، موضحا أن هناك التزامات من وزارة المالية تجاه وزارة الكهرباء، وتم الاتفاق على تقديم خدمات فى هذا القطاع. وأوضح أنه تم أخذ أصول من وزارة قطاع الأعمال العام لوزارة الكهرباء بقيمة المديونيات التى كانت تخص وزارة قطاع الاعمال والكهرباء.

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