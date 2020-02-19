بدء المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسى ونظيره البيلاروسى بقصر الاتحادية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بقصر الاتحادية ، ظهر اليوم الأربعاء، المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الذى وصل إلى القاهرة صباح اليوم فى زيارة لمدة يومين.

وتركزت المباحثات بين الزعيمين على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية ، والتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسى لمينسك في صيف عام 2019، علاوة على عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد زار بيلاروسيا فى 17 يونيو الماضي، أجرى خلالها محادثات على أعلى مستوى، حيث تم توقيع خارطة طريق لتطوير التعاون بين البلدين لعام 2019-2020، وغيرها من الوثائق ذات الاهتمام المشترك.