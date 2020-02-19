شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. تحليل الشخص الأجنبي حامل فيروس كورونا "سلبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان الحكومة عدم وجود أي حالات جديدة مصابة بكورونا، وإعلان الصحة العالمية سلبية تحليل الشخص الأجنبي المصاب في مصر، فضلا عن تغطية كاملة لاستعدادات مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وتغطيات اقتصادية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

"كلم مصر".. "الهجرة" تطلق أول تطبيق إلكترونى للمصريين بالخارج

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول تطبيق إليكتروني للهاتف للمصريين بالخارج، تحت شعار "كلم مصر"؛ حيث يعد أداة جديدة ومستحدثة للتواصل مع المصريين بالخارج، ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع مواطنينا بالخارج، باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها بإطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد لوزارة الهجرة، قائلة إن التطبيق يعد إضافة جديدة لوسائل الاتصال التي توفرها الوزارة من أجل المزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، ويعد تأكيدا على رغبتنا في الاستجابة وتلبية مطالب مختلف شرائح المصريين بالخارج بدمج الخدمات المقدمة لهم في تطبيق واحد.

فايلر: لن أتسلّح بالماضى أمام الزمالك..و"عقلية" كارتيرون لا تشغلني

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن مباراة السوبر المحلي غداً أمام الزمالك لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الدوري وبطولة أفريقيا ، موضحاً أنه لن ينظر للماضي وللفوز الذى حققه الأهلي على الزمالك قبل عدة أشهر عندما إلتقيا في السوبر المحلي أيضاً وفاز الأهلي وقتها بثلاثة أهداف لهدفين.

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وشدد فايلر على أن المباراة قوية وهامة لأنها ستكون أمام منافس كبيير ويُحقق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً ، مُشيراً إلى أن الأهلي إستعد جيداً للمباراة رافضاً الكشف عن هوية التشكيل الذ سيخوض به لقاء الغد لأن هذا أمور خاصة بالجهاز الفني ولكنه شدد على أنه سيدفع بأفضل 11 لاعباً جاهزاً للمباراة على أن يجلس على الدكة أفضل 7 لاعبين ، موضحاً أنهو سيستعين باللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وأفكاره في مباراة الغد.

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس طقس مائل للدفئ خلال ساعات النهار واستمرار برودة الطقس خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة التى بدورها تقلل الرؤية الأفقية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستسجل 20 درجة مئوية، جاء ذلك فى مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى اليوم الأربعاء.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن استقرار الأحوال الجوية سيبدأ من فجر غدٍ الخميس ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، مؤكدا نهاية فرص سقوط الأمطار وانحصارها على مناطق صغيرة بالسواحل الشمالية.

فتح باب التقدم للعمل كملاحظ ومقدر درجات في امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تـم فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة "1" عضوية سري) للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة "مراقب – ملاحظ معاون – مقدر درجات" للعام الدراسي 2020/2019.

وأهابت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجميع المدارس الثانوية "عام – رياضي - مكفوفين) وكذلك الإعدادية (عام – رياضي – مكفوفين – الإعدادي المهني) ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية مراعاة الأمور، بتحري الدقة عند تسجيل البيانات ومراجعتها وخاصة "الوظيفة الحالية ووظائف الكادر ومواد التخصص والمرحلة التعليمية وجهة العمل"

وشددت على ضرورة التأكيد على تحديث بيانات العاملين وفقا لأخر وضع وظيفي لهم قبل طباعة كشوف (1) سرى، وإدراج أسماء العاملين الموجودين بالإدارة أو المدرسة حتى تاريخه وعدم إدراج العاملين الذين تم نقلهم.

شريف منير: منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد لو اشتغلت معها

دعم النجم شريف منير الفنانة منى فاروق، التى خرجت على السوشيال ميديا أول أمس فى لايف تحدثت فيه عن معاناتها، وأنها تفكر جديا فى الانتحار، بسبب ما تلاقيه من معاملة.

شريف منير قال عبر حسابه على إنستجرام "منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد لو اشتغلت معاها"، لتُقابل دعوة شريف منير إشادات كبيرة من متابعيه، كونه مد لها يد العون فى الوقت الذى أعلنت فيه عن احتياجها لذلك.

ترهونة تحتضن أكبر ملتقى للقبائل الليبية على مدار يومين .. التأكيد على دعم الجيش الليبى ورفض التدخل التركى أبرز القضايا المطروحة على طاولة شيوخ وأعيان ليبيا .. المطالبة بإجراء الانتخابات وفق دول زمنى أهم الشواغل

ينطلق اليوم الأربعاء في مدينة ترهونة غرب ليبيا أكبر ملتقى للقبائل الليبية للتشاور حول عدد من الملفات والتأكيد على دعم القيادة العامة للجيش الليبى في حربه ضد الإرهاب والميليشيات في طرابلس، وذلك بمشاركة عدد كبير من المجالس الاجتماعية الليبية الحريصة على تفعيل الدور القبلى في البلاد.

ووصل المئات من أبناء القبائل الليبية إلى مدينة ترهونة التي تعد رأس حربة قوات الجيش الليبى في عملياته ضد المسلحين في طرابلس باعتبارها أحد أقرب المدن إلى العاصمة ( 90 كم / طرابلس)، وينضوى عدد كبير من أبناء المدينة في صفوف اللواء التاسع مشاة أحد أشرس الألوية العسكرية التي يعتمد عليها الجيش الليبى في عملية تحرير طرابلس.

وزيرة التعاون تستعرض تجربتها الناجحة كأول وزيرة سياحة بمنتدى المرأة العالمى بدبى

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة حول القيادات النسائية فى الحكومة، وذلك ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمى بمدينة دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يشارك فيه ممثلين عن 87 دولة.

وتحدث بجانب الوزيرة فى الجلسة كل من مريم المهيري، وزيرة الأمن الغذائي بالإمارات، ولانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، وميموزا كوساري ليلا، عضو البرلمان بجمهورية كوسوفو، وادارهاالإعلامي جون ديفتيروس، من شبكة سي إن إن.

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مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

لقي سائق مصرعه وأصيب 11 طفل مقيمين بقرية العبادلة مركز طوخ بحادث تصادم بخط 12 ببنها، حيث كان يستقل الأطفال سيارة سوزوكي ذاهبين إلى الحضانة بقرية عربة الرملة قويسنا محافظة المنوفية فأصطدمت بسيارة ربع نقل مما أسفر عن وفاه السائق وإصابة 11طفل تم نقلهم جميعاً الي مستشفي بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تلقى اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بوجود بلاغ بوفاه سائق وإصابة 11 طفلا ،أثناء ذهابهم للحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة القليوبية.

المرور يعيد فتح طريق العين السخنة بعد زوال الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، طريق العين السخنة بعد تلاشى الشبورة من أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق العين السخنة فى الاتجاهين، بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطريق، منعا لوقوع اى حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية،مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الارصاد الجوية.

الصحة تعلن فحص 4.7 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 4 ملايين و 735ألفًا و67 امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص مليونين و476 ألفًا و942 امرأة بالمرحلة الثانية من المبادرة التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمحافظات (القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر).

زيارة لوكاشينكو للقاهرة.. دفعة قوية لعلاقات الصداقة بين مصر وبيلاروسيا

تعطى زيارة رئيس بيلاروسيا آلكسندر لوكاشينكو الثالثة للقاهرة، والتى تبدأ اليوم الأربعاء، دفعة قوية لعلاقات الصداقة المتميزة مع مصر والتى وصلت إلى أعلى المستويات بالزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يونيو الماضى، فى أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى لمينسك، وقد منح رئيس بيلاروسيا الرئيس السيسي وسام صداقة بين الشعوب خلال هذه الزيارة.

وأسفرت هذه الزيارة عن نتائج مثمرة من بينها الاتفاق على إقامة تمثيل دبلوماسي معتمد في العاصمة مينسك؛ مما يعكس الزخم المتنامي بين الجانبين؛ فضلا عن التوافق على ترفيع مستوي اللجنة المشتركة بين مصر وبيلاروسيا لتصبح على المستوي السياسي.

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإتاحة عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، لمتوسطى الدخل بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة)، وغيرها من المشروعات.

وسيقوم الصندوق بالإعلان عن بيع تلك الوحدات، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين من جهات التمويل، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 19/12/2019، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد ثابت يبلغ 10% للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، من خلال البنوك وشركات التمويل العقارى، لمدة أقصاها 20 سنة، وفقاً لضوابط المبادرة والدراسات الائتمانية والضوابط والتعليمات المعمول بها لدى جهات التمويل دون تدخل من الطرفين، وقام بالتوقيع كل من، الدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق.

وزير التموين: الاحتياطى من السلع الاستراتيجية آمن ويكفى حاجة البلاد لفترات طويلة..275 مليون رغيف خبز يتم انتاجها يوميا من مخابز الوزارة.. و15 إبريل المقبل بدء موسم توريد القمح المحلى.. والمستهدف 4 ملايين طن.

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقات التموين تمثل جزءا أساسيا من الحماية والأمن الغذائى للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نحو 72 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين والخبز المدعم.

وقال "المصيلحي"، في حوار مع الكاتب الصحفى علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمارس دورها لضمان الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية التى تضم سلع (القمح والسكر والزيت والأزر والمكرونة واللحوم الطازجة والمجمدة والفراخ والأسماك)، مؤكدا أن تلك الضمانة تستهدف استقرار السوق فى حالة وجود خلل فى التجارة العالمية لامتلاك الاحتياطى الخاص بالدولة.

فايلر يكشف حسابات الأهلى × السوبر أمام الزمالك.. رمضان خارج القائمة وقفشة جاهز والتشكيل سر.. لن أستعين بنجاحات الماضي بمباراة القمة.. وتركيز اللاعبين أهم من عقلية كارتيرون.. وأجواء الإمارات لا تختلف عن القاهرة

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن مباراة السوبر المحلي غداً أمام الزمالك لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الدوري وبطولة أفريقيا ، موضحاً أنه لن ينظر للماضي وللفوز الذى حققه الأهلي على الزمالك قبل عدة أشهر عندما التقيا في السوبر المحلي أيضاً وفاز الأهلي وقتها بثلاثة أهداف لهدفين، ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك في السابعة من مساء غداً الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري.

الصحة: تحليل الـ"pcr" للشخص الأجنبى حامل فيروس كورونا سلبى

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أن نتيجة تحليل الـ "pcr" للشخص الأجنبي الذى حامل لفيروس الكورونا المستجد COVID 19 أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مضيفًا أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة فى المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.

الحكومة :لا صحة لظهور أى حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل صوتية تحذر من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدارس، تواصل المركز مع وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، واللتين شددتا على عدم صحة تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس، وأن جميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية خالية تماماً من أي فيروسات وبائية، وأن هناك شفافية كاملة في التعامل مع أى حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وشددتا على أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة جميع الطلاب من الأمراض والأوبئة.