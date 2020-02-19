شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تختتم أول مؤتمرات لجنة المرأة بالتوعية ضد العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت اللجنة المجمعية للمرأة مؤتمرها الأول بعنوان "العنف ضد المرأة"، الذى انتهى مساء أمس الثلاثاء، فى دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة)، بمشاركة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، وما يقرب من 500 من الكهنة والخدام من ثلاث عشرة إيبارشية، وهى إيبارشيات محافظات أسيوط وسوهاج والوادى الجديد.

وشهد المؤتمر مشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني بمداخلتين عبر تقنية Video conference، بالإضافة إلى 9 محاضرات لمناهضة العنف ضد المرأة.

كان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الذى عقد فى يونيو الماضى قد خرج منه عدد من التوصيات المحورية التى انتهت إليها لجنة الأسرة الرئيسية بالمجمع أبرزها "إنشاء لجنة فرعية تختص برعاية المرأة وكل متطلباتها"، وهى المرة الأولى فى تاريخ المجمع المقدس للكنيسة القبطية التى تؤسس فيها لجنة خاصة بالمرأة إذ يولى البابا تواضروس الثانى عناية خاصة بقضايا المرأة فى الكنيسة وخارجها وقد عبر عن ذلك أكثر من مرة بقوله: "ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة بل هو تكامل أدوار فى الخدمة والكنيسة والمجتمع".

فيما فسر الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، وأسقف المعادى تلك التوصية، قائلا: هناك اهتمام عالمى ومحلى بالمرأة، والدولة خصصت عاما للمرأة كان السنة الماضية وفى مرات كثيرة تطالب الدولة الكنيسة بترشيح نساء فى مواقع متعددة بالدولة، ومن ثم رأينا تأسيس لجنة تضع آلية للاهتمام بالمرأة وتثقيفها وتعليمها فى مختلف التخصصات حتى نواكب التطور الموجود ونجد كوادر نرشحها للأنشطة المختلفة فى الدولة، لافتًا إلى أن لائحة انتخاب مجالس الكنائس تنص على ضرورة وجود سيدة فى المجلس الذى يدير كل كنيسة.