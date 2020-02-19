شكرا لقرائتكم خبر عن 26264 كشفًا طبيًا و371 عملية جراحية إجمالى أعمال قافلة الأزهر الطبية بتشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد أعمالها، التى استمرت لستة أيام بعد ما وقعت الكشف الطبي على 26264 وأجرت 371 عملية جراحية، وتضمنت القافلة 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر فى 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، تم اختيارهم بعناية ودقة، وتعد هذه القافلة هى الرابعة التى أرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، واستهدفت هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

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ونجح أطباء القافلة فى إجراء عمليات جراحية متوسطة وكبرى، شملت جراحات العظام كتركيب شرائح ومسامير وإزالة أورام على الركبة، والجراحة العامة المتعدد كترقيع طبلة الأذن وإزالة أورام الغدة الدرقية والمياه البيضاء من العين، والحصوات على الكلى واستئصال أورام ليفية من الرحم وتفريغ صديد وجراحات الأسنان، والمتابعة الكاملة للحالات التي تم إجراء العمليات الجراحية لها، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

ولدى وصول قافلة الأزهر الطبية تشاد كان فى استقبالها حبيبه ساهولب، الأمين العام لمؤسسة القلب الكبير التي ترعاها السيدة الأولى بتشاد "هند ديبي" زوجة رئيس الجمهورية، وعمرو الرفاعى، سفير مصر بدولة تشاد، وأقاموا حفل لاستقبال أعضاء القافلة في نفس اليوم، حضره وزير الصحة التشادى والأمين العام لمؤسسة القلب الكبير والسفير المصري بدولة تشاد، ورحب محمود يوسف، وزير الصحة التشادي، بأعضاء القافلة، موضحًا أن الأزهر الشريف بجانب نشره لرسالة الإسلام الوسطية فهو أكبر داعم للإنسانية، كما قدمت حبيبه ساهولب، الشكر لمصر ورئيسها ولفضيلة الإمام الأكبر، لاهتمامهم بأبناء تشاد ودعمهم الدائم لهم، وتنمية الروابط الإنسانية التى تدل على عمق العلاقات بين مصر والدول الأفريقية.