شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 4 موظفين للتحقيق بمدرسة فى أكتوبر بسبب تدخين الشيشة فى الفصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن محافظ الجيزة اللوء أحمد راشد، أحال 4 موظفين للتحقيق، بينهم عامل بمدرسة بحدائق أكتوبر، بعد تداول صورة لتدخين الشيشة داخل المدرسة، على موقع التواصل الاجتماعى.
وأوضح وكيل تعليم الجيزة لـ" الخليج 365"، أن الصورة المتداولة ترجع تاريخها وقت كنترول الامتحانات، وعامل المدرسة هو من أدخلها بالاتفاق مع مدرس، ومن قام بالتقاط الصورة معلمة بالمدرسة، والمحافظ أصدر قرار بتحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى الواقعة.
وقد قرر الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، تحويل واقعة وجود شيشة فى إحدى المدارس بأكتوبر، للتحقيق، واستبعاد قيادات المدرسة، وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على جميع الأطراف فى الواقعة وسيتلقى تقريرا مفصلا عن الواقعة خلال الساعات المقبلة.
كانت مواقع التواصل الاجتماعى شهدت انتشار صور من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية في الجيزة، أظهرت وجود شيشة داخل المدرسة، حيث وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعى استغاثة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتحقيق حول الواقعة، قائلين: هى دى المدرسة وبها الشيشة على مكتب المعلم ومعها المعسل المستخدم، وها هو الفحم يتم تسخينه حتى يقدم في الصورة المطلوبة، وهؤلاء الطلاب يرقصون ومعهم أدوات الموسيقى والبعض يقفزون من الأسوار هربا من اليوم الدراسي هل أصبحت المدارس تدار بهذه الطريقة؟".
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وجهت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغانى غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو فى الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها، فى إطار إرساء قواعد الانضباط داخل المدارس.
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