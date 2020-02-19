شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 4 موظفين للتحقيق بمدرسة فى أكتوبر بسبب تدخين الشيشة فى الفصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن محافظ الجيزة اللوء أحمد راشد، أحال 4 موظفين للتحقيق، بينهم عامل بمدرسة بحدائق أكتوبر، بعد تداول صورة لتدخين الشيشة داخل المدرسة، على موقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح وكيل تعليم الجيزة لـ" الخليج 365"، أن الصورة المتداولة ترجع تاريخها وقت كنترول الامتحانات، وعامل المدرسة هو من أدخلها بالاتفاق مع مدرس، ومن قام بالتقاط الصورة معلمة بالمدرسة، والمحافظ أصدر قرار بتحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى الواقعة.

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