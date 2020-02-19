شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: حوادث الطرق وضحاياها انخفضت للنصف بسبب المشروعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اليوم الأربعاء، وزير النقل المهندس كامل الوزير، فى فاعليات المؤتمر الوزارى العالمى الثالث للسلامة على الطرق، الذى يقام بالسويد حاليا، حيث شهد فعاليات الجلسة الافتتاحية ملك السويد كارل جوستاف وحضور مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لسلامة الطرق ومفوض الاتحاد الأوروبى للنقل ووزير البنية التحتية السويدى وبمشاركة وزراء 80دولة ضمن وفود 140 دولة مشاركة فى المؤتمر.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لملك السويد كارل جوستاف أعقبها كلمة لوزير البنية التحتية السويدي لإعلان استكهولم للسلامة على الطرق، وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أنه سيشارك فى كافة جلسات المؤتمر نظرا للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لمجال السلامة على الطرق لافتا إلى أنه سيتعرض خلال فعاليات المؤتمر كافة جهود مصر فى هذا المجال سواء في مجال إدارة شئون السلامة على الطرق أو مجال تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق أو فى مجال المركبات الأكثر أماناً أو في مجال تعزيز سلامة مستخدمى الطرق والتي كان من نتائجها رفع ترتيب مصر بين الدول فى مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28عام 2019.

وأضافت وزير النقل أنه عند مقارنة أعداد حوادث الطرق بين عامى 2010 ، 2017 فسنرى أنها انخفضت أعداد الحوادث وإعداد المصابين إثر هذه الحوادث إلى أكثر من النصف تقريباً كما أن أعداد الوفيات أنخفض إلى 46% ومازالت جهود الدولة المصرية مستمرة لتقليل أعداد الحوادث والحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق.