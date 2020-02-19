شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحصيل 15 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة وشركاتها المختلفة تسعى لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وأوضح الوزير فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق محافظة الفيوم، التى يبلغ عدد المشتركين بها حوالى (706475) مشترك إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2019 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وغحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى :

· الانتهاء من تنفيذ قسمة مغذى حلفا بمدينة اطسا غرب بتكلفة استثمارية بلغت (5.342) مليون جنيه .

· الانتهاء من انشاء مغذى لتخفيف الاحمال عن مغذى السعودى بمركز طامية بتكلفة استثمارية بلغت (3.91 ) مليون جنيه .

· الانتهاء من إنشاء دائرتين بلوحة توزيع دمو بمركز الفيوم بتكلفة استثمارية بلغت (4.35) مليون جنيه.

· الانتهاء من إحلال تفريعة نفاليقه على مغذى عبود بمدينة سنورس باجمالى تكلفة بلغت ( 6.79 ) مليون جنيه.

· الانتهاء من إحلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة الفيوم بتكلفة استثمارية بلغت ( 629.430 ) جنيه حيث تم احلال (19.1) كم موصلات جهد منخفض، و (120) عامود جهد منخفض.

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· الانتهاء من احلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة اطسا بتكلفة استثمارية بلغت (2.792) مليون جنيه حيث تم احلال (206) كم موصلات جهد منخفض وعدد ( 50) عامود جهد منخفض.

الانتهاء من احلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة سنورس بتكلفة استثمارية بلغت ( 2.42 ) مليون جنيه حيث تم احلال (169.7) كم موصلات جهد منخفض وعدد ( 90) عامود جهد منخفض.

وأشار شاكر إلى أنه نتيجة لما تم تنفيذه من اعمال التوسعات والاحلال السابق ذكرها أدى ذلك الى تخفيف احمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين.

وقال الوزير أنه بالنسبة لمحاضر الضبطية القضائية تم عمل عدد ( 1006 ) محضر باجمالى كميه بلغت (787453) ك.و.س باجمالى مبلغ وقدره (2679775 ) جنيه خلال شهر يناير ، وبذلك يكون اجمالى عدد المحاضر خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يناير 2020 (5675) محضر باجمالى مبلغ ( 15.987) مليون جنيه .

وحول العدادات مسبقة الدفع فقد تم تركيب عدد ( 21295 )عداد خلال الفتره من 1/7/2019حتى31/1/2020 .

وتم تطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة والتى يصل عددها الى (8) مركز خدمة عملاء وتم تركيب عدد (2) شاشة عرض (50) بوصه بمركزى طاميه ومدينة الفيوم غرب لعرض الاجراءات والمستندات المطلوبه للخدمات المقدمه .

مستهدف تنفيذ عدد (13) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه للمرحله الثالثه للعام المالى 2019/2020 بالمحافظة باجمالى تكلفه 3 مليون جنيه وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100%.