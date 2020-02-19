شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تطلق حملة للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة،إطلاق النقابة العامة حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن النقابة أعدت كتيب سيتم توزيع 10 آلاف نسخة منه على الصيدليات من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأضافت فاتن، فى بيان، أصدرته النقابة، اليوم، الأربعاء، أن الكتيب تضمن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وطرق انتقال العدوى، والتوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للجمهور من أجل الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، وكيفية حماية النفس والآخرين من فيروس كورونا إضافة إلى الاحتياطات الواجب على المدارس والجامعات القيام بها للوقاية من انتشار العدوى بين الطلاب والأساتذة، ورسائل صحية تثقيفية للأصحاء.

Advertisements

وأكدت أن الحملة تأتى انطلاقاً من دور النقابة وحرصها على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين، والتأكيد على أهمية دور الصيدلى فى المجتمع.

وقد أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم أن نتيجة تحليل الـ "pcr" للشخص الأجنبي الذى حامل لفيروس الكورونا المستجد COVID 19 أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا يوم الجمعة الماضي.

وأشارت إلى أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مضيفًا أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة فى المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.