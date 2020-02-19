شكرا لقرائتكم خبر عن بسرعة طعموا ولادكم.. باقى 5 ساعات على انتهاء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه باق من الزمن 5 ساعات على إعلان انتهاء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الحملة بدأت يوم الأحد الماضى واستمرت على مدار 4 أيام وتنتهى اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساء وطالبت الوزارة المواطنين بالإسراع فى تطعيم الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم.

وقالت وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء، إن الفرق الطبية المسؤلة عن إعطاء تطعيم شلل الأطفال للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات تبدأ عملها يوميا من 9 صباحا، حتى 5 مساء مضيفة أن التطعيمات تشمل الأطفال المصريين والأجانب ويتم توفيها بالمجان للجميع.

وأضاف قطاع الطب الوقائى أن خط 105 يوفر الإستفسار عن مراكز انتشار فرق الحملة القومية على مدار الساعات المقبلة.

كانت وزيرة الصحة والسكان قد أشارت إلى أن التطعيمات الروتينية الإجبارية الخاصة بتطعيم شلل الأطفال أصبحت تعطى "فمويًا"، بالإضافة إلى "الحقن" طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن الأطفال المواليد من تاريخ 1/1/2016 وحتى أبريل 2018، سيجرى إعطاؤهم جرعة إضافية "حقن" ضد مرض شلل الأطفال، لأنهم لم يحصلوا عليها طبقًا لتوصية منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن، على أن يجرى إعطاؤهم هذه الجرعة الإضافية بداية من 15 مارس المقبل.

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وأوضح بيان أن الحملة القومية ضد شلل الأطفال يتم تطعيم الأطفال بها "فمويًا" وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافتًا إلى أن التطعيم فى الريف يتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.

وأضاف أنه جرى وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لافتًا إلى مشاركة حوالى 90 ألف فرد من الأطقم الطبية بالحملة، حيث تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة القومية ضد شلل الأطفال.

وكشف عن توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم طوال الـ4 أيام فترة تنفيذ الحملة، لافتًا إلى عقد اجتماع مسائى لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفى مديريات الشئون الصحية لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.

وأكد أن الوزارة قامت بالتنسيق لمشاركة وتعاون كافة قيادات المجتمع المحلى والهيئات الحكومية وغير الحكومية، لافتًا إلى أنه ستجرى متابعة أعمال الحملة يوميًا من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.

وقال، إن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة فى إطار أهداف التنمية المستدامة فى مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.