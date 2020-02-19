حال تقدمه للتصديق.. ضبط أمين مخزن بشهادات دراسية مزورة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية، حال تقدمه للتصديق على شهادات دراسية مزورة.

كان فرع الإدارة بغرب الدلتا، تلقى بلاغًا من إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية، بتقدم أحد الأشخاص للتصديق على عدد 5 شهادات تبين أنها مزوره .

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وانتقلت قوة أمنية وأمكن ضبط (أمين مخزن بإحدى شركات النقل والسياحة - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية)، وبحوزته ( عدد 5 شهادات دراسية باسم إحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول العربية - نجلة عمة المذكور - مقيمة حالياً بأحد الدول العربية) والشهادات عبارة عن ( شهادة بكالوريوس إدارة أعمال ، شهادة كلية العلوم التطبيقية ، شهادة ماجستير في إدارة الأعمال، كشف درجات خريج والمنسوب صدورهم لأحد الجامعات وكذا شهادة امتحانات الثانوية العامة والمنسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم بأحد الدول العربية ) للتصديق عليها وتبين أن جميعهم ( مزورين ) .

بمواجهة المتهم اعترف بأنه على علم بكون تلك الشهادات مزورة وقرر أنها خاصة بنجلة عمته سالفة الذكر وأنه قام باصطناعها باستخدام البرامج عالية التقنية وطابعات الألوان من خلال تردده على مقاهي الإنترنت، وذلك للتصديق عليها، وتقديمها للجهات المعنية حتى تتمكن المذكورة من استكمال دراستها والحصول على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .