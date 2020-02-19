سقوط لص المساكن في المطرية بعد 4 وقائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عنصر إجرامي لممارسته نشاط إجرامي في مجال سرقة المساكن،

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.