للتحول الرقمي ومواكبة الأنظمة العالمية.. "النقض" تطلق موقعًا إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أطلقت محكمة النقض، موقعًا إلكترونيًا جديدًا؛ للمساهمة في النهوض بإرساء قواعد العدالة، وفى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ومواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثماري جيد.

وذكرت محكمة النقض فيان بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: "إعمالاً لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية من أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، وتيسيراً للقضاة والباحثين بلوغ العدل الذي هو هدف كل نظام قضائي، وانطلاقاً من واجب المحكمة العليا في البلاد تجاه الوطن".

وأوضحت: "وجه المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى مركز معلومات المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لإتاحة التشـريعات المصرية والمبادئ القانونية التي أرستها محكمتنا العليا وسطرتها أقلام قضاة مصر العظام وكانت نبراساً للمشرع منذ إنشاء المحكمة وحتى الآن".

وأشارت المحكمة: "ارتكازاً على ذلك، وفى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ومواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثماري جيد وانطلاقاً من استراتيجية التطوير الشامل التي انتهجتها محكمة النقض لتحديث العمل ومواكبة التطور التكنولوجي وتوفير وسائل بديلة للقضاة والمحاميين والباحثين تعينهم على العمل، ولحسن سير العدالة، أضحى إنشاء موقع إلكتروني جديد على الرابط المؤمن (https://www.cc.gov.eg) من الاحتياجات الأساسية للارتقاء بمستوى العمل القضائي مع إمكانية التشغيل على جميع الأجهزة ومنها التليفون المحمول مع إتاحة خاصية البحث المتقدم".