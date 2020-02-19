ضبط عامل لقيامه بالتعدي على زوجته بسلاح أبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على زوجته بسلاح أبيض والشروع في قتلها بمنطقة 15 مايو.

كان قسم شرطة 15 مايو، تلقى بلاغًا من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجته، حال تواجدهما بالشقة سكنهما الكائنة بدائرة القسم محدثاً إصابتها "بجرح قطعي بالرقبة" وتم نقلها للمستشفى.

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بالانتقال والفحص تبين قيام (عامل) بالتعدي على زوجته بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابتها المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم وتضييق الخناق عليه حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بينهما.

تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.