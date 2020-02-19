إعلاء لقيم حقوق الإنسان.. السجون تستقبل عددا من طلاب الجامعات المصرية- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل قطاع السجون بوزارة الداخلية، عدد من طلاب الجامعات، لزيارة (سجن المرج العمومي – منطقة سجون القناطر)؛ لإلقاء الضوء على الدور الحيوي والهام الذي يضطلع به قطاع السجون في إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة للنزلاء، وذلك خلال عرض فيلماً تسجيلياً يوضح جهود قطاع السجون في مجالات (الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية) لتأهيلهم للانخراط في المجتمع .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوي لكافة أجهزة وزارة الداخلية، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعي الأمني لديهم، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة في تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة وزارة الداخلية في تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.

ومن جانبهم توجه الطلاب الزائرين عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل في كافة مجالات العمل الأمني بما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحديث والذي يساهم في تحقيق أمن المواطنين.