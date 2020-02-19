21 أبريل.. الحكم على 6 متهمين في تهريب حاويات بجمارك بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حجز جلسة محاكمة 6 متهمين بالتزوير في مستندات لتهريب حاوية بضائع من الجمارك بأوراق مزورة، لجلسة 21 أبريل؛ للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، بعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وتامر محمد العربي، بأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

المتهمون هم كل من: "عاطف.م"،"محمد.ح"،" عمرو.ع"، "احمد.س"،"محمد.س"، "أحمد.ع".

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وأحالت النيابة العامة 6 متهمين مسئولين بجمارك ميناء بدر إلى الجنايات، لاتهامهم بتزوير المستندات لتهريب إحدى الحاويات من الجمارك.

جاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، وهم من أصحاب الوظائف العمومية مأموري حركة ومأموري تعريفة بجمارك بدر الذهبية، ارتكبوا تزويرًا في محررات رسمية، وهي الشهادات الجمركية الخاصة المنسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم؛ بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بالشهادات الجمركية آنفة البيان أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما هو وارد بالمستندات المقدمة من المتهم.

كما كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين من حال كونهم من الموظفين المختصين بجمارك ميناء بدر الذهبية بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، وتتمثل في أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما للفواتير المقدمة كما وصفا، وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهم وبين أحد المتهمين، والذي أمدهم بالبيانات المراد إثباتها في تلك المحررات.