يتزعمه سيدتان.. سقوط عصابة لاستغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سيدتين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، بمنطقة قصر النيل.

كانت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (سيدتين "لهما معلومات جنائية")، باستقطاب الفتيات الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة الإتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزتهما مبلغ مالي، وبصحبتهما (فتاتين "إحداهما حفيدة إحدى المتهمتين").

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.