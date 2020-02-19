الجمعة.. فصل التيار الكهربائي عن 3 قرى بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
أعلنت شركة كهرباء دمياط، فصل التيار عن عدد من المغذيات بهندسة كهرباء الزرقا، يوم الجمعة المقبل، لأعمال الصيانة وتغيير المحولات.
وأشار القطاع في بيان له، إلى أنه يجري فصل مغذيات التيار من محطة محولات الزرقا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الانتهاء من الأعمال وتتأثر قرى "دقهلة والكاشف الجديد والسرو".
وأهاب قطاع كهرباء دمياط، بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الخدمة.
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