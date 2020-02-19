ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، 3 أشخاص حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، بمنطقة الجمالية.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم الانتقال لمحل الواقعة، وضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكن اثنين منهم، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 10 متر، وأدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.